Dia dos Namorados gelado na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve mais um amanhecer gelado neste último sábado (12), data em que se comemora o Dia dos Namorados. Um fina camada de gelo recobriu os campos nas baixadas deixando a paisagem branquinha.

Pelo menos 25 cidades tiveram marcas negativas durante o amanhecer. A Menor temperatura foi registrada em Painel com -2.5ºC pela Estação G.Hugen Já em São Joaquim a mínima foi de -1ºC e houve registro de geada no Vale do Caminhos da Neve, Invernadinha, Pericó e pelas baixadas da cidade.

SC com 25 marcas negativas em 2021. Abaixo dos 4°C

-2,5 Painel/G.Hugen

-1,0 S.Joaquim*

-0,8 Água Doce/DSoares

-0,4 Vargem Bonita*

-0,1 Joinville/serra/DSoares

0,2 Bom Jardim*

0,2 L.Régis/DSoares

0,2 Campo Alegre/DSoares

0,5 Urupema**

0,6 Frei Rogério**

0,9 Fraiburgo/Roberto

1,1 Urubici**

1,1 Major Vieira**

1,4 Monte Castelo**

1,4 Três Barras**

1,5 Mafra**

1,6 Itaiópolis**

1,7 Canoinhas**

1,7 São Bento do Sul**

1,9 Rio Negrinho/Inmet

2,2 Rio das Antas**

2,3 Papanduva**

2,5 Caçador**

2,7 Irineópolis**

3,0 Ibiam**

3,5 Campo Belo do Sul**

3,6 Vargem**

3,6 Lages**

3,6 Maravilha**

3,8 Bocaiana do Sul**

3,8 Rio Rufino**

3,8 Rancho Queimado/Inmet

9,6 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer

______________

Geada no Vale da Invernadinha Por Raquel Oliveira:

____________________________

Geada no Vale do Caminhos da Neve Por Mycchel Legnaghi: