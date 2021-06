Ônibus com Passageiros cai em ribanceira no Morro da Igreja em Urubici

Histórico: O Trem de socorro da cidade de Urubici foi acionado para atender a um acidente de trânsito, envolvendo uma saída de pista de um micro-ônibus, no aceso ao Morro da Igreja. Ao chegar no local, foi constatado o micro-ônibus (Marcopolo de cor branca, placas de Ituporanga) lateralizado nas margens da rodovia, estabilizado em árvores de uma ribanceira. O condutor, de 34 anos, não encontrava-se no local, pois teria saído em busca de outro meio de transporte para logística da descida dos passageiros.

Todos os 30 passageiros encontravam-se fora do veículo, sendo realizado atendimento pré hospitalar em uma feminina que relatava dores em seu membro inferior direito (joelho) e em um masculino que apresentava dores na região lombar, que foi avaliado e imobilizado em maca rígida, com colar cervical e conduzido ao Hospital São José de Urubici, juntamente com a feminina.

A guarnição de resgate realizou a retirada dos pertences das vítimas do interior do veículo e isolou o local para segurança de populares. Foi realizada a desobstrução da via com a retirada e corte do “guard rail”, com auxilio do desencarcerador. A Polícia Militar de Urubici juntamente com integrantes da Força Aérea encontravam-se no local e auxiliaram a guarnição de serviço no controle de trânsito. O comandante do Grupamento juntamente com um Bombeiro Cívil Profissional de folga também compareceram na ocorrência para auxiliar a guarnição.