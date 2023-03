Casa do Vinho celebra a Vindima de Altitude atraindo visitantes de todo o Brasil

Em clima de celebração, São Joaquim vem recebendo visitantes de várias regiões do Brasil para viver a Vindima de Altitude. De portas abertas, a Casa do Vinho tem recepcionado centenas de turistas e apresenta os melhores rótulos da Serra Catarinense, enaltecendo os vinhos finos de altitude.

Ícone da excelente receptividade e carisma , Sr. Vilson Borges recepcionou, no último sábado (04), a deputada federal Geovania de Sá e sua equipe para degustação no último sábado. A excelentíssima deputada é grande fã dos vinhos finos de altitude e do atendimento do Sr. Vilson. Com isso, a Casa do Vinho tornou-se parada obrigatória para o seu roteiro em São Joaquim. Além disso, grupos de visitantes pré-agendados vieram especialmente para viver essa experiência multissensorial que é visitar as lojas Casa do Vinho.

Ao longo do mês de março o ritmo promete ser intenso e as reservas para visitação não param. A Casa do Vinho recebe grupos de excursões, independentes, e convida também, os próprios munícipes para aproveitarem essa época do ano para conhecerem a proposta encantadora que as lojas apresentam.