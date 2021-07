Frio de -7.7°C marca o amanhecer mais frio de julho na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve mais dia típico de inverno com amanhecer gelado neste sábado (03) com as temperaturas chegando na casa de – 7.7°C sequência disso um grande congelamento se formou em diversas cidades, não somente na Serra Catarinense, mas em boa parte do Estado de Santa Catarina.

Na Cidade de São Joaquim mínima foi de – 5.2°C o que formou geada em toda a parte do perímetro urbano, dos campos e no interior do município que ficou recoberto por uma considerável camada de gelo.

Essa foi considerada como a madrugada mais fria de julho até agora, assinalando 62 dias de geada no ano e um conjunto de 38 dias negativos em Santa Catarina.

Abaixo as mínimas de 2°C

-7,7 B.Jardim*

–6,1 Painel/G.H

-5,5 Urupema**

–5,5 Vargem Bonita*

-5,2 S.Joaquim*

–4,5 Fraiburgo*

-4,2 Urubici*

–4,0 Lebon Régis*

-3,9 Água Doce*

–3,2 Curitibanos/UFSC**

-2,7 Ponte Alta do Norte**

–2,0 Rio Rufino**

-1,6 Campo Alegre/DSoares

–1,4 Frei Rogério**

-1,4 Caçador**

–1,1 Joinville/serra/DSoares

-0,9 Brunópolis**

–0,9 Bom Retiro**

-0,8 Santa Cecília**

–0,8 Otacílio Costa**

-0,7 Vargem**

–0,2 Rio das Antas**

0,1 Lages**

0,1 Monte Castelo

0,1 Itaiópolis**

0,5 Palmeira**

0,7 São Cristóvão do Sul**

0,8 Videira**

1,0 Major Vieira/Inmet

1,3 Rio Negrinho/Inmet

1,4 Campo Belo do Sul**

1,4 São Bento do Sul**

1,8 Mafra/PWS

6,1 Florianópolis**

*F.Keiser

***Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer





No Vale da invernadinha, ficou recoberto por uma considerável camada de gelo. Imagens Raquel Oliveira :