Governadores Carlos Moisés e Eduardo Leite dão início à criação de plano de integração rodoviária Caminho das Neves

Os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deram o pontapé inicial para a criação de um plano de integração rodoviária entre os dois Estados. A proposta surgiu de um encontro entre os chefes do Executivo na Casa D’Agronômica, em Florianópolis, na tarde desta sexta-feira, 2.

O objetivo do plano, que será oficializado por meio de um termo de cooperação, é fazer um planejamento comum para tirar do papel obras que facilitem o deslocamento entre os dois Estados. Os principais focos serão a ligação entre Praia Grande (SC) e Cambará do Sul (RS) – que dá acesso aos cânions do Parque Nacional dos Aparados da Serra – a retomada da obras no chamados Caminho das Neves, entre São Joaquim (SC) e Bom Jesus (RS), e o início dos estudos para construção de uma ponte entre os municípios de Itapiranga (SC) e Barra do Guarita (RS), no extremo-Oeste.



“Os nossos Estados possuem economias interligadas e vamos criar um planejamento conjunto de infraestrutura. As equipes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão trabalhar juntas para melhorar os acessos de competência estadual. É uma forma de usar os recursos públicos de maneira mais lógica e consciente”, disse Carlos Moisés.

O governador Eduardo Leite agradeceu a recepção do colega catarinense e disse que o encontro foi bastante produtivo. “Foi uma oportunidade de vir a Santa Catarina para conversar sobre diversas obras. Queremos fazer esse protocolo de intenções para que possamos realizar os ajustamentos necessários para tudo que for prioritário para os nossos Estados”, afirmou.

Os dois governadores também debateram a situação da Ponte das Goiabeiras, no Caminho das Neves, que sofrerá uma intervenção emergencial. Futuramente, além dos projetos para asfaltamento nos dois lados da divisa, será realizado um estudo para a criação de uma nova ponte no local.

O secretário de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina, Thiago Vieira, citou que os dois Estados também trabalharão junto ao governo federal para acelerar a obra da BR-285, entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes, o que facilitará o acesso aos portos do Sul catarinense.

Para o diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul, Luciano Faustino, a criação do plano de integração rodoviária gerará frutos no médio e também no longo prazo. “Todos sabem da ligação intrínseca entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa evolução constante é fundamental, pois os dois estados crescem juntos. O Rio Grande do Sul recuperou a sua capacidade de investimento”, afirmou.

