Campanha de Vacinação contra a gripe entra na reta final e secretaria da Saúde reforça necessidade da imunização dos grupos prioritários

A Campanha Estadual de Vacinação contra a Gripe encerra na próxima sexta-feira, 9 de julho. Até agora, apenas 45% do público-alvo recebeu a dose da vacina. A meta da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina é imunizar pelo menos 90% da população prioritária que é de 2,7 milhões de pessoas.

As doses estão disponíveis gratuitamente nos postos de vacinação dos municípios para os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde; idosos com 60 anos e mais; e professores das escolas públicas e privadas; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento, forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

“É extremamente importante que essas pessoas procurem pela dose, especialmente agora, com dias mais frios e propensos a desenvolvimento de doenças respiratórias”, salienta superintendente de Vigilância em Saúde de SC, Eduardo Macário.

A cobertura vacinal no estado é de 45% do público-alvo, ou seja, 1.277.052 pessoas receberam a vacina. O grupo dos povos indígenas é que mais vacinou, seguido das crianças, puérperas e gestantes. Os números da campanha podem ser acessados nesse link.

Andamento campanha

A Secretaria de Estado da Saúde pede agilidade dos grupos prioritários em procurar a dose contra a gripe, isso porque, a partir do dia 10 de julho, próximo sábado, a campanha será aberta para toda população acima de seis meses de idade.

“Os municípios poderão disponibilizar o quantitativo de doses até o final dos estoques para quem procurar pela vacina a partir dessa data. Por isso, mais uma vez, o estado faz o chamamento desse grupo prioritário e destaca a importância da imunização contra a gripe”, explica o superintendente.

Vacinação Covid-19

A campanha contra a Covid-19 continua simultaneamente com a da gripe. A orientação é que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das duas vacinas. As pessoas que fazem parte de grupos prioritários em que as datas das etapas já passaram ainda podem se vacinar.

Cobertura vacinal contra Influenza SC

Cobertura total – 45%

Cobertura por grupos:

Indígenas- 75,7%

Crianças- 67,3%

Puérperas- 60,9%

Gestantes- 57,8%

Trabalhadores da Saúde- 54,5%

Idosos- 53%

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde