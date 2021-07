Primeiro evento-teste com público imunizado recebe cerca de 500 pessoas em Santa Catarina

Santa Catarina foi palco de um dos primeiros eventos-teste do país, nesta quinta-feira, 29, na Grande Florianópolis. O local escolhido foi o Teatro Ademir Rosa, do Centro Integrado de Cultura (CIC), que, após 16 meses, recebeu o show gratuito da Camerata Florianópolis interpretando Mendelssohn e Beethoven. Dos mais de 900 lugares disponíveis no local, cerca de 500 foram utilizados para acompanhar a apresentação e servir como demarcação de segurança sanitária. O número foi pautado pelos pesquisadores que farão o monitoramento dos participantes pelos próximos 15 dias.

Um dos momentos comoventes da apresentação da Camerata foi protagonizado por um cantor de 28 anos que fez uma canção para o pai, internado à época com Covid-19. Ao lado da orquestra, Everton Leonardo Dreschler, conhecido como Jack, homenageou os profissionais de Saúde que atuam há mais de um ano e meio no combate ao Coronavírus.

“Nossa intenção com o evento foi ir além de um concerto musical. Foi avaliar a segurança sanitária de eventos desse porte por meio de pesquisa científica. Colheremos o resultado daqui a alguns dias. Mas o acontecimento já foi um primeiro passo importante. Trabalhamos de forma uníssona e multissetorial, com a contribuição de todos. Com os protocolos sanitários da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a pesquisa da Univali e Unisul, o apoio do Senac e da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), além do acompanhamento próximo da nossa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), tivemos o máximo cuidado com as pessoas”, apontou o governador Carlos Moisés.

SEGURANÇA EM SAÚDE

Assentos todos marcados – Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

O evento-teste seguiu a prática das determinações sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus, com o uso de máscaras do modelo FFP2, o distanciamento de 1,5m, poltronas marcadas, sinalizações diferentes para cada região da plateia e não permitiu o consumo de bebidas e alimentos dentro do Teatro. A plateia foi formada apenas por moradores da Grande Florianópolis, completamente imunizados, com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19, respeitando o intervalo após a vacinação. Todos os espectadores passaram por teste RT-PCR durante a semana.

Ao chegar no estacionamento ou na porta principal, o público foi dividido por cores que estipulavam diferentes acessos. Não só a entrada principal da rampa foi utilizada, como também as laterais do CIC. Uma equipe de cerca de 20 monitores orientou o público na chegada e na saída. Espectadores acompanhados de familiares puderam sentar próximos, como indicado na compra do ingresso e no preenchimento do termo de aceite para a pesquisa.

Ao se dirigir ao assento, para realizar o check-in, o participante do estudo acessava um QR-Code de uma plataforma de rastreabilidade contratada pela Santur para fornecer nome, telefone e e-mail. Os dados foram encaminhados à SES para o monitoramento. A partir de agora, a Secretaria e as Universidades Unisul e Univali acompanharão por 15 dias as respostas imunológicas dos participantes. Depois de cinco dias, haverá novos testes RT-PCR para todos que participaram do evento.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, sublinhou essa união científico-cultural do estudo: “Esse evento foi o reflexo de um longo trabalho em conjunto de pesquisa aplicada. Nossa intenção aqui é analisar comportamentos, atitudes, práticas, o que precisa ser aperfeiçoado e o impacto que gera algo assim, com alto nível de segurança”.

PALCO E RECONSTRUÇÃO

Evento-teste marcou reabertura do CIC após 16 meses – Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

A apresentação do evento-teste foi uma interpretação da Camerata de Florianópolis de Mendelssohn e Beethoven. Ela começou pouco depois de 20h. O maestro Jeferson Della Rocca não escondeu a satisfação de tocar para um público ao vivo novamente em um teatro – o que não ocorria havia mais de 500 dias.

“Desde o dia 12 de março de 2020 não tocávamos aqui no CIC. O nosso setor foi extremamente impactado pela pandemia. É importante esse olhar que o Estado está conferindo ao setor, pois é o começo de uma reconstrução. Não retomada, pois muitos dos nossos acabaram deixando o ramo artístico, mas reconstrução. Hoje é um dia feliz e cheio de esperança, onde finalmente pudemos estar em contato com o nosso público mais uma vez”, disse.

CONCERTO E PÚBLICO

Orquestra interpretou Mendelssohn e Beethoven – Foto: Tóia Oliveira/Camerata Florianópolis

Os aplausos entusiasmados percorrerram os sons do Teatro Ademir Rosa entre as apresentações e os gritos de “Bravo”. Para a farmacêutica Lorena dos Santos, moradora de São José, o sentimento ao participar de um evento presencial pode ser resumido a uma palavra: alegria. “Depois de tanto tempo, voltar a um teatro nos traz a esperança de que estamos mais perto de ter uma vida normal outra vez”, enfatizou.

Nara Job, de 67 anos, é aposentada e mora em Florianópolis há cerca de sete anos. Já conhecia a Camerata e, antes do concerto, não escondeu sua ansiedade em voltar a ter contato com um evento dessa magnitude. “Faço aniversário em julho, no mês do Rock. Não imagina o quanto sentia falta da Camerata e seus shows. Quando a orquestra começa a tocar, nós nos transportamos para o mundo deles”.

Depois do evento, ela confirmou suas expectativas. “Eu me senti segura e feliz. Foi uma experiência única. Conversamos com pessoas novas, com distanciamento, todos de máscara. Deu tudo certo. No bis, quando tocaram Perfume de Mulher, eu chorei muito”, destacou.

PRÓXIMOS PASSOS

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

O presidente interino da Santur, Renê Meneses, ressaltou que o momento é importante para os setores de eventos e turismo, que observa o avanço da vacinação como o começo da retomada gradual da vida socializada. “Esse espetáculo norteia a nossa conduta daqui para frente e começa a nos fornecer um diagnóstico, um balizamento, do que podemos retomar, como podemos e de que forma. É um primeiro passo. Criamos um grupo de trabalho com as entidades do setor, com a SES, com a Vigilância Sanitária, com as universidades. É algo técnico e científico que nos permitirá retomar os eventos com segurança no estado”, reforçou Meneses.

Esse foi o primeiro de cinco eventos-teste que o setor planeja fazer nas próximas semanas. Após o primeiro espetáculo cultural, a Santur projeta ainda um congresso, uma feira, um jantar e um evento esportivo. As inscrições e confirmações de datas, como no caso da Camerata, serão anunciadas pelo governador Carlos Moisés.

PESQUISA

QR-Code para ajudar na rastreabilidade – Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

Após o evento, a Univali e a Unisul farão um relatório completo com todas as orientações e apontamentos avaliados durante o estudo. Houve muita preocupação dos pesquisadores quanto a fraudes. De acordo com a equipe, muitos países enfrentaram problemas com intercambiamento, onde pessoas se passavam por vacinados na apresentação de documentação. Para isso, para garantir um sistema antifraude, houve uma dupla validação.

A intenção dos pesquisadores, pós-evento teste, é que o método de estudo desenvolvido em Santa Catarina seja publicado em periódicos específicos e que sirva de referência nacional e internacional para outros estados e nações.

ORGANIZAÇÃO

Participam da organização do evento-teste, além do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, Santur e Fundação Catarinense de Cultura, as Vigilâncias Sanitárias de SC e de Florianópolis, Abrape, Abeoc, Convention & Visitors Bureau de Santa Catarina, Floripa Convention/Fortur, Ubrafe, Abrasel, Univali e Unisul, bem como as produções da Camerata Florianópolis, Orth Produções e Harmônica Arte e Entretenimento.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

