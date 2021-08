Granizo atinge áreas de São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra

Diversas áreas da região entre São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra foram atingidas por uma forte chuva de granizo em um intervalo entre 16h00min e 18h00min da tarde desta última quarta (18). Região como o Cruzeiro, Vacas Gordas (Urubici), alguns pontos de Bom Jardim da Serra, Vale do Pericó, Bentinho e até mesmo o centro de São Joaquim receberam as pancadas de chuva com granizo.

Não foi, até o momento, evidenciado prejuízos devido a queda do granizo que deixou a paisagem esbranquiçada nos campos de cima da Serra.

Veja o vídeo:

O Climaterra já havia efetuado o alerta através da última previsão do tempo. O temporal de granizo foi causado por uma baixa pressão no centro leste do Rio Grande do Sul que se deslocou para a Serra Catarinense gerando as nuvens de trovoadas e granizo na faixa entre as cidade atingidas na tarde desta última quarta.

Imagens Redes Sociais