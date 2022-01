Geada em pleno 13 de Janeiro de 2022 recobre com gelo o Vale do Caminhos da Neve na Serra Catarinense

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim, teve um amanhecer bem gelado nesta quinta (13) de janeiro de 2022 quando os termômetros atingiram a mínima de 1.8ºC na estação local e com isso a formação de uma belíssima camada de gelo que pintou de branco os campos nas baixadas.

Veja o Vídeo:

Uma massa de ar mais seco permite que na madrugada a temperatura tenha uma queda acentuada, por perda radioativa, dessa forma, esse mesmo ar seco faz com que temperatura também suba acentuadamente no período da tarde. A temperatura no amanhecer de São Joaquim foi de 1.8ºC e a tarde os termômetros podem atingir 30ºC.

No Vale do Caminhos da Neve o gado teve dificuldade para pastar no campo e foi possível, até mesmo de raspar a camada de gelo nas plantas rasteiras no centro do vale.

As mínimas:

1.8ºC São Joaquim / PWS

5.2ºC Bom Jardim da Serra / Epagri

5.7ºC Urubici / Epagri

7.3ºC Urupema / Epagri

Dados compilados Por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas (governamentais e particulares)

Veja as imagens