A páscoa se aproxima e a Cacau Show São Joaquim tem muitas novidades para toda família

Fazer parte da sua Páscoa em um dia repleto de momentos felizes e sabores inesquecíveis é o que faz o nosso Feliz Hoje!

Para celebrar e curtir os momentos inesquecíveis da festa de Páscoa, a Cacau Show, apresenta as delícias para degustar com a família e os amigos e para presentear todos que amamos. Em constante inovação, a marca traz lindas cestas, entre outros itens que irão tornar as festas ainda mais saborosas.

Um Show de Ovos, trufas, barras e diversos chocolates e sabores para a Páscoa dos sonhos! Opções de presentes para todos os gostos!

Não deixe os presentes para a última hora, passe na Cacau Show São Joaquim!

A Páscoa que todo mundo ama!

A Cacau Show de São Joaquim está com uma super promoção, a cada R$ 80,00 em compras você concorre a um Ovo Gigante de 7Kg.

Cacau Show, carinho em Cada Pedacinho!

Horário de atendimento:

Quinta (31/03) e sexta (01/04): 09:00 as 19:00

Dia 02/04 (sábado): 09:30 as 18:30

Dia 03/04 (domingo): 14:00 as 19:00

Sem fechar ao meio-dia.

Segunda (04/04) a sexta (08/04): 09:00 as 20:00

Dia 09/04 (sábado): 09:00 as 19:00

Dia 10/04 (domingo): 14:00 as 19:00

Sem fechar ao meio-dia.

E para a semana especial para a Páscoa os horários ainda serão definidos para melhor atendê-los.