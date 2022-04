Amanhecer gelado com formação de geada no Vale do Caminhos da Neve

O amanhecer gelado desta terça, 19 de abril trouxe a formação da 17ª geada do ano de 2022 e a 8ª geada do mês de abril no Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim.

Ao lado leste um nevoeiro denso cobriu grande parte do vale, porém ao lado leste os campos ficaram mais abertos sendo possível efetuar o registro da geada que recobriu a vegetação com uma fina camada de gelo.

Veja o Vídeo:

A menor temperatura durante o amanhecer foi registrada no Vale do Caminhos da Neve que atingiu a temperatura de 1.3º conforme a Rede de Estações Keiser, já em São Joaquim a Estação PWS do Vale do Caminhos da Neve obteve o registro de 1.5º. A área central de São Joaquim também houve a formação de geada, porém com menor visibilidade.

Veja as imagens:

As mínimas:

1.3ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

1.5ºC São Joaquim / PWS

2.6ºC Painel / PWS

4.4ºC Urupema / Epagri

4.8ºC Campo Alegre / D.Soares

4.9ºC Urubici / Estações Keiser

5.5ºC Fraiburgo / Estações Keiser

5.7ºC Joinvile (Serra) / D.Soarea

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online