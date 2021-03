São Joaquim recebe novas doses de vacina CoronaVac para imunizar idosos 73 e 74 anos

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na segunda-feira (22), novas doses de vacinas contra a Covid-19. Foram disponibilizadas 200 doses ao município para iniciar a imunização do novo grupo prioritário.

Conforme deliberação, estas doses serão para imunizar idosos com idade completa de 73 e 74 anos. A vacinação acontecerá na terça-feira (23), amanhã na unidade de Saúde Araucária, na Rua Paulo Bathke no Centro. As aplicações acontecem via Drive Thru em frente ao postinho, das 08h30 às 11h30 para idosos de 74 anos e das 13h30 às 16h30h para idosos de 73 anos.

Para garantir a vacina é necessário apresentar, cartão do SUS, Identidade, CPF e carteira de vacinação se tiver. Faça a sua parte, leve os idosos dos grupos específicos para serem vacinados e ajude no combate a Covid-19.

Idosos que residem no interior da cidade e não puderem comparecer na Unidade de Saúde Araucária, também podem se cadastrar e quando a secretaria for vacinar os acamados, eles receberão a vacina em casa.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim