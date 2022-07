Julho de 2022 começa congelante na Serra Catarinense

Vale do Caminhos da Neve registra -3.4ºC pela estação do INMET.

O Vale do Caminhos da Neve, localizado a 3km do centro de São Joaquim teve outro amanhecer congelante, nesta sexta (01) com os campos todos esbranquiçados, recobertos por uma considerável camada de gelo, demosntrando o que o que reserva o mês de julhoem condições climáticas de frio.

A nova estação do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, recém instalada no Vale do Caminhos da Neve, registrou a míninma de -3.4ºC .

*As minimas do amanhecer em Santa Catarina*

-6.3°C Bom Jardim da Serra / FK

-5.4°C Painel / PWS

-4.5°C São Joaquim / PWS

-3.8°C Água Doce / PWS

-3.1°C Vargem Bonita / FK

Dados compilados por Piter Scheur e Ronaldo Coutinho em Estações Padronizadas (Particulares e Governamentais)

https://youtu.be/e4GcbWHwVp0

Imagens: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim online