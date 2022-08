Geada volta a recobrir de branco o Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim

O vale dos caminhos da neve situado a 3 km do centro de São Joaquim voltou a ter registros de temperaturas negativas no amanhecer deste sábado, 6 agosto. E como resultado os campos no vale caminhos da neve amanheceram branquinhos com uma considerável camada de gelo, dando um espetáculo à parte.

-6,8 S.Joaquim/PWS

-5,1 B.Jardim/F.Keiser*

-3,4 Painel/PWS

-3,0 Urupema/Epagri**

-2,0 Urubici**

-0,6 Água Doce*

-0,5 Lebon Régis*

0,4 Fraiburgo*

0,4 Lages**

0,7 Curitibanos/UFSC**

0,6 Climaterra

8,4 Guatambú/Piter Scheuer

13,4 Florianópolis/T.Ruas

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

Geadas (dias) em 2022/Topo da Serra/SC

2 Janeiro

5 Fevereiro

2 março

12 abril

18 maio

20 junho

20 julho

5 agosto

2022; 84 dias/geada.

Dias com marcas negativas em SC/2022

1 março

6 abril

17 maio

15 junho

10 julho

4 agosto

Total; 53 dias com marcas negativas em SC.

Já no vale da Invernadinha situado a 11 km do centro de São Joaquim, também amanheceu belíssimo, recoberto os campos com uma considerável camada de gelo. A cadelinha pipoca aproveitou toda feliz brincar na grama com geada.

Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira

Imagens: Mycchel legnaghi