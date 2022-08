O apresentar e repórter Renato Bueno da Band TV do programa “Sabor e Arte” ele que participou da 7 temporada do super chef grava na Serra catarinense para seu quadro: Origens do Sabor, onde o jornalista segue viagem em busca do melhor da gastronomia no Brasil todo mostrando sabores e boas histórias e chegou na Serra Catarinense em Bom Jardim da Serra e Sao Joaquim.