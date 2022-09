Serra Catarinense debaixo de gelo no início da primavera astronômica de 2022

A Serra Catarinense voltou a obter registros de temperaturas negativas durante o amanhecer deste último sábado (24) e em consequência disso os campos, carros e até mesmo os telhados das residências amanheceram recobertos de gelo.

Veja o vídeo:

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra com a mínima de -5.9ºC. Em São Joaquim e Painel os campos também amanheceram recobertos de puro gelo como uma típica paisagem invernal dos campos de altitude.

Porém essa geada causará danos significativos para as lavouras e pomares da região que foram atingidos em época de início de floração o que poderá reduzir a produtividade de frutas para próxima safra.

Veja as imagens:

Geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi:

Geada em São Joaquim (Invernadinha) por Raquel Oliveira:

Geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe:

As mínimas:

Geada severa em fins de setembro no Topo da Serra e Campos de Palmas/SC ! 28 municípios com marcas negativas (registro, na prática bem mais).

-5,9 B.Jardim*

-4,7 Painel*

-4,7 Vargem Bonita*

-4,2 Urupema**

-4,0 Água Doce/DSoares

-3,9 S.Joaquim*

-3,4 L.Régis*

-3,2 Fraiburgo/Roberto

-2,7 Urubici**

-2,4 Ponte Alta do Norte**

-2,2 Curitibanos/UFSC**

-1,6 Joinville/Serra/DSoares

-1,5 Caçador**

-1,2 Frei Rogério**

-0,9 Rio das Antas**

-0,9 Lages/UDESC**

-0,8 Rio Rufino**

-0,7 Pinheiro Preto/Frutas Perazzoli

-0,5 Brunópolis**

-0,5 Mafra/J.Alex

-0,4 Ibiam**

-0,3 Bom Retiro**

-0,3 São Cristóvão do Sul**

-0,2 Vargem**

-0,2 Itaiópolis**

-0,1 Bela Vista do Toldo**

-0,1 Três Barras**

-0,1 Canoinhas**

*PWS

**Epagri

5,6 Florianópolis/T.Ruas

4,2 Guatambú/Piter Scheuer

-1,5 ( -9,3°C/relva)/Climaterra/S.Joaquim

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheue

Geadas (dias) em 2022/Topo da Serra/SC

2 Janeiro

5 Fevereiro

2 março

12 abril

18 maio

20 junho

20 julho

24 agosto

12 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2022; 115 dias/geada.

Dias com marcas negativas em SC/2022

0 Janeiro

0 Fevereiro

1 março

6 abril

17 maio

15 junho

10 julho

19 agosto

11 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

Total; 79 dias com marcas negativas em SC.

6 DIAS/SC COM NEVE E 5 DIAS COM SINCELO