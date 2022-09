Abertura da XXXV Olimpíada Esportiva Educandário Santa Isabel 2022 foi um sucesso

Educandário Santa Isabel está promovendo a 35ª edição da Olimpíada Esportiva, abertura do evento aconteceu na noite de quinta-feira (22), no ginásio do ESI.

As turmas da escola entre o 6º até o 3º Ano do Ensino Médio montaram suas equipes para participar do evento. O incentivo ao esporte faz parte de um projeto desta instituição que visa desenvolver a capacidade física e mental do educando. A prática do esporte traz inúmeros benefícios a saúde e ao bem-estar e contribui com a disciplina, com a criação de valores, com a socialização dos alunos e com o desempenho deles em outras áreas.

As equipes entraram em quadra onde cantaram o hino nacional, fizeram o juramento. A Tocha Olímpica foi conduzida pelos alunos Isadora Gonçalves Rosa e Gabriel Cechinel Rosa, e a Pira Olímpica foi acesa pelos alunos Pietra Louise Bertoldi e Marco Antônio Zanette Vieira.

O encerramento teve a apresentação das alunas do 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental I, com uma bela coreografia de líderes de torcida.

Veja o vídeo da Abertura da XXXV Olimpíada Esportiva Educandário Santa Isabel:

Confira as imagens: