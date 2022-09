Casa do Vinho em destaque durante o Mitsubishi Motorsports em Urubici

Quem recepcionou, em grande estilo, os corredores, equipes e visitantes da etapa de Urubici do Mitsubishi Motorsports & Outdoor, no Morro do Parapente neste último final de semana, foi o Comendador Vilson Borges e a Staff da Casa do Vinho levando a todos as melhores indicações dos Vinhos Finos de Altitude.

Os rallies Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor oferecem a oportunidade de desbravar as mais belas paisagens do Brasil e usar toda a capacidade off road dos veículos da marca. Tudo isso acompanhado de uma equipe especializada que está pronta para orientar os participantes em cada obstáculo.

Os eventos acontecem pela primeira vez na região de Urubici justamente pelo seu grande apelo turístico e natural, com cenários montanhosos de tirar o folego e paisagens incríveis.