Chuva de granizo atinge São Joaquim e preocupa produtores

Uma chuva de granizo atingiu a cidade de São Joaquim nesta última terça-feira (8), as primeiras evidências do granizo foram registradas nas localidades de Cruzeiro e Varginha antes mesmo do horário do meio-dia.

Já por volta de 12h50min o granizo foi registrado na cidade de São Joaquim em uma intensidade considerável mediana e com duração de um pouco mais de 15 minutos. Pequenos grânulos de granizos chegaram a se acumular no chão, deixando esbranquiçado o gramado e os quintais das residências.

O temor é que este granizo possa causar algum tipo de prejuízos as lavouras e principalmente aos Pomares de maçã e aos parreirais de uva.

De acordo com Climaterra, a atmosfera está muito fria, o que provoca a formação de nuvens de chuva e trovoadas cedendo a uma facilidade muito grande da formaçõa de granizo e que ainda pode ocorrer em pontos isolados da Serra Catarinense e metade leste do Estado de Santa Catarina.