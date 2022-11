Granizo cobre ruas de municípios da serra catarinense nesta terça-feira; Veja vídeo

Uma chuva de granizo foi registrada no início da tarde desta terça-feira (8) nos municípios de São Joaquim, Urubici e Rio Rufino, na Serra Catarinense. De acordo com moradores, a chuva com pedras iniciou por volta das 12h30. Imagens registradas mostram as ruas cobertas com pedras de gelo.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, instabilidades que estão presentes na atmosfera, combinadas com a atuação da circulação marítima, trazem chuva às regiões do estado. Os temporais vêm acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.

