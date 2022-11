Caminhão tomba e deixa motorista ferido na BR-282, na Serra Catarinense

Na manhã desta terça-feira (7), houve um tombamento de caminhão deixou um motorista ferido na manhã desta na BR-282, no trecho do km-267, entre os municípios de São José do Cerrito e Vargem, na Serra Catarinense.

Segundo informações de testemunhas, o homem andava em alta velocidade, perdeu o controle do caminhão na curva e tombou. A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.

O caminhão caiu no barranco e o trânsito não precisou ser interrompido. O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Com informações: Rádio Clube