Amanhecer de domingo com geada na Serra catarinense

A aurora deste domingo (27) trouxe consigo um espetáculo natural impressionante em na Serra Catarinense, onde a paisagem foi coberta por uma camada de geada, revelando indícios de uma madrugada extremamente congelante na região da Serra Catarinense.

Amanhecer deste último domingo (27) de agosto com temperaturas abaixo de 0°C no Sul do país, com indicativo de geada entre a madrugada e o amanhecer. As temperaturas mais baixas, segundo dados do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas em Vacaria (RS), com -2,3°C, em seguida, Cambará do Sul (RS) e General Carneiro (PR) com -1,8°C, respectivamente e -0,8°C em Bom Jardim da Serra (SC) e Bagé (RS), (-4,6°C S.Joaquim/SC.

A semana ainda vai começar com este ar frio de origem polar, deixando as temperaturas extremamente baixas nas primeiras horas do dia. Nesta segunda-feira (28), o amanhecer será gelado e há previsão para geada desde o sul do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. Porto Alegre pode começar o dia com temperaturas em torno de 4°C!

As previsões meteorológicas já haviam anunciado um final de semana marcado por temperaturas baixas em todo o estado de Santa Catarina.

A geada, mais uma vez que cobriu campos e árvores com delicadas camadas de gelo, transformou a região em um cenário de beleza singular, ao mesmo tempo que testemunhou a força implacável da natureza.

Domingo começou gelado em SC (-4,6°C S.Joaquim/PMSJ/INMET). Mínimas abaixo dos 5°C.

Fotos: Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online

