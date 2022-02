Avô dispara e mata neto na localidade do Pericó em São Joaquim

Um fato abalou a comunidade do Pericó, nesta quarta-feira (09), quando um avô acabou baleando um neto que veio a óbito.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada por volta das 00:33h da manhã na localidade do Pericó após a vítima Marizon Ezequiel ter sido baleada no abdomên pelo seu avô.

Ainda de acordo com informações extra-oficiais, o crime foi motivado por uma desavença entre negócios da família e que o avô, de 82 anos, alega que teria agido em legítima defesa ao se sentir importunado. O autor do disparo teria se evadido para a cidade de Lages mas foi pego pela Polícia Rodoviária.

Já o corpo do jovem foi encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus e posteriomente foi levado ao IML na cidade de Lages.

ATUALIZAÇÃO:

“A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) Prisão em flagrante de masculino que cometeu homicídio na cidade de São Joaquim SC. O fato ocorreu no dia 09/02/2022 por volta das 00:30 hrs na localidade de Pericó em São Joaquim SC, onde um masculino de 82 anos acabou atirando com uma espingarda calibre 22 em seu neto um masculino de 29 anos, ocorrência atendida pela guarnição da Polícia Militar de São Joaquim a qual informou o ocorrido e repassou para a guarnição do P10 que o suposto autor estaria deslocando de São Joaquim para Lages em um VW/Fox de cor branca emplacado em São Joaquim SC, a guarnição então ficou monitorando a rodovia por volta das 07:37h o veiculo passou a gu fez a abordagem constatado que o masculino de 82 anos estava no veículo dado voz de prisão ao mesmo e conduzido ao IML de Lages posteriormente conduzido a Delegacia de Policia Civil de São Joaquim SC para procedimentos.”

.