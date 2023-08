“Produtores de Goiaba Serrana de São Joaquim são reconhecidos nacionalmente pelo Globo Rural”

Goiaba serrana, típica do Sul do Brasil, ganha pomares comerciais no país após anos de cultivo no exterior. E produtores de São Joaquim o pioneiro da produção de Goiaba em São Joaquimo Senhor Otani, que chegou em São Joaquim na década de 70. E a família produtora de Goiaba Serrana, Adriano Costa e sua esposa Sabrina, foram destaque na reportagem do Globo Rural deste domingo, 27.

Foto reprodução

Nativa do planalto sul do Brasil, a goiaba serrana foi, por muito tempo, uma fruta de quintal e das matas. Mas, agora, começa a ganhar pomares comerciais no país após anos de cultivo no exterior.

Foto reprodução

Nações como Nova Zelândia, Colômbia, Itália, Estados Unidos têm a goiaba serrana há mais de 50 anos.

Senhor Otani com sua filha Manaca Otani que ajuda cuidar da plantações de goiaba

Mas a intenção de pesquisadores e produtores do sul do país é valorizar cada vez mais esse fruto. Novas variedades, mais doces e mais resistentes, por exemplo, vêm sendo estudadas.

Foto reprodução família Otani

Além disso, não falta criatividade na hora do beneficiamento. Com a fruta, a indústria já vem produzindo sorvete, suco, cerveja e até cosméticos, como xampu, sabonete líquido e creme de mão.

Foto reprodução

Como é a goiaba serrana

Também conhecida como feijoa, a goiaba serraba é diferente da fruta que os brasileiros estão mais acostumados.

Ela tem casca verde, mesmo quando está madura, além de poucas sementes e polpa branca. Gosta de clima frio e se desenvolve em altitudes superiores a 800 metros.

Enquanto a goiaba comum é originária de países de clima tropical da América do Sul, a serrana é nativa da região sul do país.

Foto reprodução

Confira a reportagem completa no link abaixo:

https://globoplay.globo.com/v/11896260/