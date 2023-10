14/10/23, QUARTA ONDA DE CHUVA FORTE EM SC!?

Entre o decorrer do domingo até quarta-feira tem previsão de chuva volumosa (pontuais próximos ou acima de 80/100 mm) em SC com menor chance no Sul do estado (chuva menos volumosa). Destaque para o Vale do Itajaí, Planalto Norte, Litoral Norte e região Otacílio Costa por conta da atual situação crítica. Risco de novos alagamentos, enxurradas, deslizamentos, queda de barreira e enchente relâmpago. Volta piorar o quadro para as áreas que estão com enchente!