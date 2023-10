Máquinas avançam no trabalho de remoção de barreiras na estrada do Luizinho

O trabalho incansável das Secretarias de Obras e Agricultura da Prefeitura de São Joaquim está avançando em direção a comunidade do Luizinho distante cerca de 28 KM do centro da cidade, neste trecho foram registradas seis quedas de barreiras, interditando a estrada.

As chuvas do último final de semana deixaram um rastro de destruição nas estradas do interior e a SJ-050 que liga a localidade de Luizinho foi a mais afetada. Na localidade de invernadinha as máquinas já removeram três barreiras.

Durante a semana, por via terrestre uma equipe fez o levantamento em imagens dos pontos de interdição. Na quarta-feira (11), o Prefeito Giovani Nunes, o Secretário de Planejamento e Coordenador da Defesa Civil Cezário Flores, acompanhados de engenheiros da Prefeitura fizeram um sobrevoo nas áreas afetadas com o auxílio do Águia 4 da Polícia Militar.

Neste final de semana as equipes trabalham na maior barreira próximo à Pequena Central Hidrelétrica (PCH), um trabalho intenso que requer muito cuidado onde terá que utilizar tubos para canalizar água que desce da encosta, este trecho poderá ser liberado para o trânsito no início da semana.

Ainda neste final de semana uma outra equipe segue para a região do Palheiro (Tio Chico) na mesma estrada onde há duas grandes barreiras que bloqueiam a estrada. Na Localidade de Seis próximo ao Luizinho uma outra barreira já foi retirada e também outra na localidade de Morro Grande.

Para chegar ao Luizinho existe uma rota alternativa, via Localidades de Despraiado ou Baios, Morro Grande, Criuvas, Quebra Dente e Seis. Em alguns trechos a estrada é estreita e requer muito cuidado dos motoristas.