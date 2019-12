Vinícola D’Alture deseja aos amigos, clientes e funcionários um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Caríssimos amigos, aqui lhes fala um sonhador que nos últimos 10 anos foi colocando e levantando pedra a pedra algo que parecia inverosímil: “criar do zero uma vinícola boutique”.

Milhares de horas sem dormir, não escatimando esforços mentais, físicos e nem econômicos para poder ver, pouco a pouco, saindo do papel as construções de um belo Complexo Enoturístico, o maior da região . Este ano entrante será o ano para nós Vinícola Boutique Dalture.

Se surpreenderão o do porque a gente tem insônia . Com grande fé e com o sorriso de nosso Deus desejo aos amigos e clientes, a nossa equipe de profissionais que fazem possível que tenhamos os vinhos e espumantes mais encantadores e premiados de Santa Catarina – Brasil …

Um belíssimo ano de 2020 !!!

Don Roberto Chávez – Presidente