Presentes de Natal é na DE Comércio de Celulares em São Joaquim

Galaxy A20s

Grande display para muita diversão

Mergulhe no grande display infinito de 6,5 polegadas do Galaxy A20s.

Um celular com design elegante e curvas suaves. O Galaxy A20s cabe na sua mão com uma aderência confortável.

Esteja preparado para os momentos da vida com a câmera tripla do Galaxy A20s. Capture detalhes diários com a câmera principal de 13MP ou paisagens majestosas com a câmera Ultra Wide de 8MP e 120˚. Desfoque o fundo para focar no que é importante com a câmera de profundidade de 5MP.

Desempenho consistente para você fazer mais

Mobilidade convenientemente segura

Leitor de impressão digital

Simplifique o acesso móvel com uma segurança confiável.

Reconhecimento facial

Agora, você pode desbloquear seu celular instantaneamente apenas segurando-o em frente ao seu rosto.

Conheça a nova série Galaxy A e encontre a opção ideal para você

Apresentando uma série de celulares que permite que as gerações de hoje façam o que os outros não podem. Conheça o novo Galaxy A. Criado para a Era da Live.

Galaxy A80

Câmera rotativa para capturar tudo ao vivo

O Galaxy A80 muda a forma como você registra sua vida. A câmera tripla desliza e rotaciona para capturar o que está acontecendo na frente e atrás.

A câmera de 48 MP do Galaxy A80 oferece uma resolução nítida e clara para você registrar todos os momentos.

Ultra wide angle

Com seu incrível campo de visão de 123 graus, nossa câmera Ultra Wide foi criada para fotografar imagens tão amplas quanto o olho humano é capaz de enxergar, ao vivo. Então, conforme as coisas acontecem, você pode ver e compartilhar mais.

Grave vídeos ao vivo como um profissional

O Galaxy A80 grava como uma câmera de ação profissional usando a câmera Ultra Wide e o software preditivo. O recurso Superestável oferece vídeos ao vivo suaves, mesmo em suas aventuras.

O Novo Display Infinito é praticamente sem bordas, sem cortes e distrações. O display Super AMOELD de 6.7″ Full HD+ do Galaxy A80 oferece uma grande tela para explorar conteúdos, histórias, conexões e criatividade. O display criado para a era da Live. Mais espaço para se divertir.

Samsung Knox protege sua privacidade em todas as camadas

O poder de fazer mais

Economize tempo e faça mais o que você gosta. Com o recurso Tela Dividida, o Galaxy A80 permite que você fixe janelas e tarefas em sua tela inicial.

MotorolaOne Action

Primeira câmera de ação ultra-wide

Grave vídeos incríveis enquadrando 4×1 mais da cena com o sensor ultra-wide, em qualquer ambiente.

Tela Imersiva CinemaVision 21:9 de 6.3”

Tenha uma experiência cinematográfica e imersiva onde estiver com a tela de 6.3” Full HD+ e proporção 21:9, projetada para usar confortavelmente com uma mão.

Armazenamento rápido de 128 GB2

Guarde suas fotos, vídeos, músicas, jogos e mais. Além disso, tenha um desempenho rápido e ultra responsivo graças ao Armazenamento Flash Universal.

MotorolaOne Vision

Experiência cinematográfica com a primeira tela CinemaVision de 21:9

Tenha uma experiência imersiva onde você estiver com o motorolaone vison e sua superfície completamente envolvida pela tela de 6.3” Full HD+ e proporção 21:9.

Sensor 48 MP Quad Pixel com Night Vision1

Câmera traseira dupla com sensor de 48 MP1 com modo Night Vision e estabilização óptica, mais 25 MP para selfies incríveis. Tudo isso com a tecnologia Quad Pixel que proporciona quatro vezes mais sensibilidade a luz, para você e suas fotos ficarem sempre em destaque de dia ou de noite.

O poder do exclusivo TurboPowerTM nas suas mãos

Em apenas 15 minutos de carga você garante 7 horas de uso para tudo que o seu dia precisa. Você não para, o seu smartphone também não2.

MotorolaOne Zoom

Sistema Quad Câmera: perfeição em qualquer ângulo

3x zoom óptico de alta resolução: Capture detalhes mesmo de longe com a câmera teleobjetiva com zoom óptico de alta resolução.

Tela OLED de 6.4” com sensor de impressão digital

Dê vida a fotos e filmes em uma tela brilhante e desbloqueie instantaneamente o dispositivo com um sensor de impressão de digital que aparece apenas quando você precisa.

Bateria de 4.000 mAh e TurbopowerTM

Graças à bateria de 4000 mAh, o motorola one zoom acompanha seu ritmo. E na hora de recarregar, não perca tempo. O poderoso carregamento TurboPower™ proporciona horas de bateria em apenas alguns minutos de carga.