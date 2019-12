Bom Jardim da Serra de luto: Morre ex-prefeito Ilton Machado

A Capital das Águas está de luto pela morte do ex-prefeito Ilton Machado, ele lutava contra uma doença desde o início deste ano. Estava residindo em Lages onde foi internado há dois dias e não resistiu ao quadro clínico, faleceu aos 61 anos de idade na noite desta segunda-feira(23).

Ilton iniciou sua carreira política como vereador em Bom Jardim da Serra, foi presidente da Câmara de Vereadores por dois mandatos. Após foi Vice prefeito junto a Rivaldo Macari em 2009, em seguida em 2011 assumiu a prefeitura por dois anos, disputou a eleição em 2012 mas não venceu nas urnas.

Além da carreira política Ilton foi Presidente do Clube Bonjardinense, foi responsável por levar a agência do Sicoob ao município a qual ocupou o cargo de presidente, também foi presidente do Lions Clube e chefe de gabinete na prefeitura.

Ilton deixa esposa e três filhos. O velório foi realizado na capela mortuária do município, após homenagens póstumas na Câmara de Vereadores, o enterro foi no cemitério local.