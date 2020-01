Nasce uma estrela: Fantástico destaca o Trabalho da Atriz Valentina Vieira da Novela Bom Sucesso

O Fantástico exibiu na noite deste último domingo (19) um especial com a atriz de São Joaquim Valentina Vieira a Sofia de ‘Bom Sucesso’

A gravação foi feita simultaneamente em São Joaquim e no Rio de Janeiro neste último sábado (18).

Enquanto a equipe da Globo, comandada pela Renata Ceribelli, gravava no Rio com a mãe Raquel e a avó Jacira, uma outra equipe gravava com o pai Frederico e o avô Tio Eta em São Joaquim num sítio da Família próximo a Astro Agrocomercial, há poucos quilômetros do centro de São Joaquim.

O Fantástico destacou o convívio familiar, o excelente trabalho e a competência da pequena atriz em contracenar e não faltou elogios do próprio Antônio Fagundes e da Grazi Massafera confira: