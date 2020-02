Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade CNA (o primeiro pólo do Sul do Brasil), para os cursos a distância são eles: Gestão do Agronegócio, Processos Gerenciais, Gestão Ambiental e Gestão de Recursos Humanos. – 100% online.

Venha estudar com a Faculdade que entende do AGRO e tenha já a sua graduação de nível superior.



Inscrições abertas até dia 21/02/2020.

Não espere mais tempo! Mensalidades R$ 179,00.