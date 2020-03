Escritor e Advogado joaquinense Dante Martorano é homenageado em Centro de Inovação em Videira

A cidade de Videira, no Oeste Catarinense, homenageou o professor, advogado e escritor Dante Martorano com o nome de seu novíssimo Centro de Inovação, um local representa um marco para o fomento de novas tecnologias, inovação e empreendedorismo para Videira e região. O espaço, de 670 metros quadrados, é destinado ao planejamento, execução e desenvolvimento de iniciativas que promovam o fortalecimento do ecossistema de inovação.

O Centro de Inovação integra Videira à Rede Catarinense de Inovação, sendo destaque como primeiro Centro de Inovação do Estado construído e mantido com recursos financeiros do município. O espaço possui estrutura adequada para o desenvolvimento de ideias, oferecendo uma área de convivência, um espaço para o networking, e um local para eventos, que acomoda mais de 100 pessoas.

A família de Dante Martorano foi homenageada pelo legado que deixou ao longo de suas vida, contribuindo significativamente para o engrandecimento de Videira.

Dante Martorano é um dos fundadores da Universidade de Videira, lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina, integrou o Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Possuia formação em Direito, com doutorado na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Foi advogado por mais de 33 anos, foi também vereador em Videira. Dante Martorano nasceu em São Joaquim e faleceu em 1985 aos 60 anos. Tem dez livros publicados. Também em São Joaquim existe uma Avenida e um Bairro que levam o seu nome.

Egídio Antônio Martorano, filho de Dante Martorano, destacou durante a homenagem em videira que a família agradece o reconhecimento. “Meu pai é uma referência para todos os familiares e esta homenagem reforça a figura humana que ele foi, dedicando grande parte da sua vida para o bem comum. É uma maneira de valorizar a história e as pessoas que fizeram parte dela, além de dedicar atenção especial para o futuro, construindo um Centro de Inovação que trará benefícios significativos para o desenvolvimento socioeconômico do município”, enalteceu o filho de Dante Martorano e também ex-Deputado e ex-Prefeito de São Joaquim.