PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

TERÇA-FEIRA

O ar seco e quente que domina os setores do Oeste, Meio Oeste, Centro e Serra

Temperatura bem alta a tarde do Meio Oeste ao Extremo Oeste e mais agradável do Centro ao Litoral. Calor acentuado no Oeste e Meio Oeste. Mínimas entre 10/13°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema, alguma chance na região de Curitibanos a Fraiburgo). Máximas variando entre 36/39°C na região de Itapiranga, Caibí, São Carlos e região.

►Favorável a colheita, atividades ao ar livre em geral (evitar o serviço pesado durante o intervalo mais quente do dia) do Oeste ao Meio Oeste com risco de instabilidade bem isolada de tarde. Tempo seco predominante nestas áreas. Do Centro ao Litoral maior risco para as atividades de longa duração, especialmente tratamentos.

►Em relação aos tratamentos verificar na bula se não a restrições a temperatura elevada e umidade mais baixa (do Meio Oeste ao Extremo Oeste). Melhor durante madrugada/manhã e noite nestas áreas. O vento atrapalha em poucos momentos. Caso seja feito nas horas mais secas aumentar o tamanho da gota. Do Centro ao Litoral tendo muita necessidade recomendável não passar de muitas horas seguidas, pois poderá ter chance de chuva em alguns momentos do tratamento.

►Evitar ao máximo queimar lixo em áreas próximas de matas, campos ou reflorestamentos. Condições propícias a propagação do fogo mais do Oeste ao Meio Oeste.

►Condições razoáveis para implantação de pastagens de inverno e qualquer outro tipo de plantio, poderá ter alguma chuva nesta semana. Aconselhável deixar vir a chuva antes. Assim como para adubação de cobertura, caso necessário (do Centro ao Litoral, ruim na direção do Oeste).

►Boas as condições para finalizar a silagem do Meio Oeste ao Extremo Oeste.

►Atenção máxima no setor de aves e suínos devido ao forte calor do Meio Oeste ao Extremo Oeste. Manter a plena ventilação/refrigeração dos animais e muita água a disposição.

QUARTA-FEIRA

Risco de temporal em SC (chuva forte, granizo e ventania)

Temperatura em queda (máximas sobe no Sul), ainda alta. Mínimas entre 11/14°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 31/34°C na região do Vale do Rio Uruguai e Litoral (mais o Sul).

►Arriscado para atividades ao ar livre em geral de média a longa duração (colheita ou tratamentos) com maior risco de tarde e noite.

►Condições razoáveis para implantação de pastagens de inverno e qualquer outro tipo de plantio, poderá ter alguma chuva nesta semana. Aconselhável deixar vir a chuva antes. Assim como para adubação de cobertura, caso necessário. Não se espera entre terça e quarta volumes altos de chuva e é até possível que tenha pouca a nenhuma chuva em alguns pontos de SC e os efeitos da estiagem seguem.

►Na fruticultura é possível fazer a colheita em alguns momentos apesar da chance de chuva. Não é o ideal. Para silagem não são boas as condições nesta quarta.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 5 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 16/3/2020

Extremas de SC registrados ontem. 15/3/2020 e hoje, 16/3/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 18,0°C/ 40,0°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 19,2°C/ 37,2°C EM S.MIGUEL DO OESTE/EPAGRI

MÍNIMA ONTEM; 5,3°C/ 30,7°C EM B.JARDIM/F.KEISER

HOJE; 10,6°C/ 26,1°C EM B.JARDIM/F.K.

CAPITAL/INMET HOJE; 22,6°C/ 30,2°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 21,7°C/ 30,3°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 20,7°C/ 30,2°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 21,6°C/ 30,4°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 23,2°C/ 27,9°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 20,8°C/ 29,7°C

UFSC/RESSACADA; 20,6°C/ 29,0°C

UFSC; 22,2°C/ 31,2°C

MAFRA/EPAGRI; 18,6°C/33,5°C

CHAPECÓ/INMET; 20,6°C/33,1°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 21,6°C/33,5°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 13,8°C/25,8°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 11,3°C/25,2°C/CRUZEIRO/F.K.

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 16/3/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 11,9°C ÁGUA DOCE/DSOARES E 37,2°C S.MIGUEL DO OESTE

MEIO OESTE; 13,5°C CAÇADOR E 35,9°C LUZERNA/ROBERTO

CENTRO; 10,9°C FRAIBURGO/F.KEISER E 34,2°C BRUNÓPOLIS

PLANALTO SUL/SERRA; 10,6°C B.JARDIM/F.KEISER E 33,2°C CELSO RAMOS

TOPO DA SERRA >1200 m; 11,2°C B.JARDIM/F.K E 28,0°C URUPEMA

LITORAL SUL; 18,2°C TIMBÉ DO SUL E 30,1°C GRAVATAL

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 20,6°C FLORIANÓPOLIS/UFSC E 32,0°C NOVA TRENTO/GUTO

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 16,3°C RANCHO QUEIMADO E 31,6°C LEOBERTO LEAL

LITORAL NORTE; 19,8°C ITAPOÁ/INMET E 33,9°C JARAGUÁ DO SUL

VALE DO ITAJAÍ; 15,8°C VIDAL RAMOS/C.G E 33,5°C RODEIO/M.CONSTANTINO

PLANALTO NORTE; 15,0°C PORTO UNIÃO* E 34,4°C TRÊS BARRAS*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 22

PÔR DO SOL; 18h: 34

