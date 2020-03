Prefeitura de Bom Jardim da Serra intensifica ação de prevenção ao Coronavírus

Por convocação do Prefeito Serginho Rodrigues de Oliveira, a Secretaria Municipal de Saúde através Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Direção do Hospital Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Defesa Civil Municipal e Corpo de Bombeiros definiram Ações de Prevenção ao COVID 19 e eventualmente o acionamento do Plano de Contingência para Emergências em Saúde Pública.

Serão intensificadas as ações de Prevenção com a distribuição de material orientativo nas Escolas, órgãos públicos e residências, e a possibilidade de suspensão dos serviços públicos será definida em reunião dos Prefeitos da Região Serrana na AMURES nesta terça feira de manhã.

A infecção por coronavírus é muito parecida com outras infecções respiratórias comuns no nosso meio, como o resfriado comum e a gripe.

Para evitar aglomerações nos serviços de saúde, será disponibilizado o contato da Unidade de Saúde pelo telefone (49) 3232-0195, e do Hospital Municipal pelo telefone (49) 3232-0277, para orientação dos pacientes que possuam pelo menos febre (temperatura maior que 37,8ºC) associada aos seguintes sintomas:

Tremores e Calafrios

Tosse

Dor de garganta

Coriza (corrimento nasal)

Congestão nasal

Fraqueza

Dor de cabeça

Dores no corpo

Diarreia

Em caso de sintomas de maior gravidade, como dispneia (dificuldade para respirar), confusão mental ou perda de consciência (desmaio), ligar 193 Corpo de Bombeiros.

Por recomendação do Conselho Federal de Odontologia, os atendimentos odontológicos na Unidade Básica de Saúde estarão suspensos, exceto nos casos de urgência e emergência.

As atividades do Grupo de Idosos estão suspensas por tempo indeterminado por tratar-se de faixa etária de risco.

Observação: A comunicação ou difusão de informação falsa sobre ocorrência de caso de contaminação serão adotadas as providências legais, por se tratar de crime previsto no Código Penal.