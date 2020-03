Aplicativo de Delivery entra em ação hoje em São Joaquim – Ajuda ao comércio e aos moradores!

Aplicativo começa a funcionar a partir dás 18h desta sexta-feira

O Aplicativo Mais Delivery, idealizado pela DESTEC Tecnologia de São Joaquim estava estava programado para entrar em operação na próxima semana, mas deviso a ameaça do Coronavírus e aos decretos de emergência que paralisaram todo o comércio de São Joaquim, os idealizadores resolveram antecipar o lançamento do aplicativo para no intuito de auxiliar a comunidade joaquinense nesse crítico momento.

Como funciona:

Você pode baixar gratuitamente o aplicativo através da Google Play ou da AppStore e fazer os pedidos no próprio aplicativo através dos estabelecimentos credenciados em São Joaquim e aguarda em sua própria residência a entrega.

O aplicativo está pronto para efetuar qualquer tipo de entrega que possa ser efetuada por Motoboys, atendendo farmácias, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, Supermercados, gás e outros diversos tipos de entrega.

Além do serviço para os moradores de São Joaquim o aplicativo também visa atender ao comércio que queira efetuar suas entregas.

Os Motoboys estão preparados, orientados, trabalham com máscaras, maquinas de cartão higienizadas e tomando todas as medidas de segurança sanitárias necessárias diante da Pandemia.

Baixe agora mesmo o aplicativo e não corra o risco de circular pelas ruas de São Joaquim:

Utilize o QR-CODE para baixar diretamente o Aplicativo para o teu celular… (NOTA: O aplicativo irá começa a operar ás 18hs dessa sexta 20 de Março )

Acompanhe nossas redes sociais para ficar informado e receber promoções Instagram e Facebook @maisdeliverysj

Contato: Valdson Godoy – Fone 9 9946.9918