Coronavírus: Prefeitura de São Joaquim faz desinfecção em frente a Hospital e Posto de Saúde

Medida visa eliminar a presença do novo coronavírus em superfícies na rua

Uma empresa especializada realizou na tarde desta sexta-feira (27) uma esterilização química nas vias públicas, do Posto Central de Saúde ao Hospital. Essa é mais uma ação realizada no município com o objetivo de eliminar possíveis focos do novo coronavírus (COVID-19).





A medida é extremamente eficaz, na redução do número de microrganismos, sendo classificado como um desinfetante seguro, não só por possuir baixíssima toxicidade, mas, também pelo seu efeito microbicida rápido e de fácil manipulação e aplicação.



A esterilização química age por destruição das proteínas do microrganismo, provocando sua morte. Possui amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas e negativas, na forma vegetativa e leveduras, sendo muito eficaz contra fungos, bactérias e vírus.