Prefeitura prorroga o parcelamento para junho e até outubro do IPTU em São Joaquim – Veja como fica

A Prefeitura de São Joaquim prorrogou, nesta sexta-feira (27), através de Decreto, o prazo de pagamento do IPTU com bases sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública mediante a Pandemia do Coronavírus.

A prefeitura considerou ser clara perda de capacidade econômico-financeira da

sociedade, diante do abalo econômico causado pelo COVID-19, bem como, invocando a

Dignidade da Pessoa Humana e o Melhor Interesse Público

A prorrogação mantém o parcelamento como forma de estimular o contribuinte.

Veja como fica a Prorrogação do IPTU em São Joaquim:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo de vencimento do parcelamento do Imposto

Predial e Territorial Urbano regulamentado pelo Decreto 466/2019 Art. 6º Parágrafo

Único para o exercício de 2020,

Art. 2º. Para os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado, fica

prorrogado o vencimento das parcelas, tanto do IPTU como da Taxa de Coleta de

Resíduos Sólidos, sem quaisquer acréscimos, conforme segue:

1ª Parcela – até o último dia útil do mês de Março, fica prorrogada para o

último dia útil do mês de junho;

2ª Parcela – até o último dia útil do mês de Abril, fica prorrogada para o

último dia útil do mês de julho;

3ª Parcela – até o último dia útil do mês de Maio, fica prorrogada para o

último dia útil do mês de Agosto;

4ª Parcela – até o último dia útil do mês de Junho, fica prorrogada para o

último dia útil do mês de Setembro;

5ª Parcela – até o último dia útil do mês de Julho, fica prorrogada para o

último dia útil do mês de outubro;

Veja na íntegra o Decreto: