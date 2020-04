Serra Catarinense | Sebrae orienta donos de pequenos negócios para tomada de crédito

Um convênio firmado entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae/SC e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), vai prover capital de giro para micro e pequenas empresas, por meio do Programa Recupera Sul. Na Serra Catarinense, a gerencia de Lages é a responsável e os agendamentos das consultorias ocorrem por meio do telefone 3289-1300.

A entidade atua na orientação e capacitação dos donos de pequenos negócios para a realização de operações de crédito nesse período de pandemia do novo coronavírus. “Nossos consultores vão auxiliar na solicitação de crédito, busca pelos documentos necessários e, ainda alimentar o sistema do BRDE”, destaca p gerente regional do Sebrae na Serra Catarinense, Altenir Agostini.

O Programa Recupera Sul em Santa Catarina, vai viabilizar aos pequenos negócios financiamentos que vão de R$ 20 mil até R$ 200 mil, com juros de 0,74% ao mês, parcelamento em até 30 vezes e carência de 18 meses para começar a pagar.

Os micro e pequenos empresários que contraírem um financiamento de até R$ 80 mil, poderão contar com o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE, onde o Sebrae pode ser um avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios. Acima de R$80 mil, as operações necessitam de uma garantia real, por meio de alienação fiduciária na proporção de 130% do valor do financiamento.

A consultoria disponibilizada pelo Sebrae ocorre com agendamento de atendimento e auxilia no os empresários no processo burocrático de todo o encaminhamento dos documentos. O consultor contratado fará o levantamento de informações econômico-financeiras, encaminhamento para o BRDE e emissão de relatório de consultoria.

Para utilizar esse crédito, é necessário que a empresa tenha pelo menos dois anos de operação. A análise e decisão do crédito é do BRDE.

Por Catarinas Comunicação