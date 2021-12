Bombeiro Adriano Pereira completa 39 anos e recebe homenagens de seus familiares

Quem completa seus 39 anos, na data deste 16 de Dezembro, é o queridíssimo Adriano Batista Pereira, um excelente profissional da área de enfermagem e Bombeiro atuante em São Joaquim. Ele recebeu esta carinhosa mensagem de sua esposa e filha:

Adriano:

Eu não poderia Deixar de te homenagear nesse dia tão importante, que é o seu aniversário!

Dizer o quanto me orgulho de você! Batalhador, guerreiro!

Um exemplo de pessoa!

Um ótimo pai e meu companheiro de todas as horas!

Obrigada Dri, por cuidar de mim e da Vivi!

Você é meu porto mais que seguro!

Feliz Aniversário meu amor! Que você sempre tenha muita saúde, muitos anos de vida e muita prosperidade! Pois você merece!

Pessoa mais q especial! Sempre pronto a ajudar quem de você precisar!

Eu e vivi amamos você infinitamente !

Parabéns Papai!

Marido/Pai/Amigo/Enfermeiro/Bombeiro!!!

Saiba que estarei sempre do teu lado!

Agradeço a Deus todos os dias por ter te colocado na minha vida!

Você é meu coração pra sempre batendo fora do meu corpo!

E posso escrever mil linhas, que ainda não conseguirei te dizer o quanto é importante pra mim!

Parabéns mais uma vez Amor!

Com muito carinho:

Marcinha e Vitória!