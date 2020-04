Governo de Santa Catarina confirma 334 casos de Covid-19 no estado

Santa Catarina tem 334 casos confirmados de infecção por coronavírus. O número foi divulgado pelo governador Carlos Moisés na manhã deste sábado, 4. Entre eles, há 30 internados em unidades de terapia intensiva (UTI).

O número de casos confirmados representa um aumento de 11% em relação à quantidade confirmada no dia anterior. Até as 10h30 deste sábado, a Secretaria de Estado da Saúde mantinha a confirmação de cinco mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia.

Há 49 municípios com moradores infectados por coronavírus. No boletim deste sábado, a novidade é Sombrio, no Extremo Sul, que confirmou o primeiro caso.

Confira os municípios com casos confirmados:

Antônio Carlos – 8

Araranguá – 2

Balneário Arroio do Silva – 1

Balneário Camboriú – 12

Biguaçu – 1

Blumenau – 25

Braço do Norte – 15

Brusque – 4

Camboriú – 7

Canelinha – 1

Chapecó – 5

Criciúma – 23

Florianópolis – 90

Gaspar – 2

Governador Celso Ramos – 1

Gravatal – 4

Içara – 1

Imbituba – 6

Indaial – 1

Irati – 1

Itajaí – 20

Itapema – 2

Jaguaruna – 2

Jaraguá do Sul – 5

Joaçaba – 1

Joinville – 18

Lages – 3

Laguna – 1

Mafra – 1

Morro da Fumaça – 1

Navegantes – 4

Palhoça – 2

Papanduva – 2

Paulo Lopes – 1

Pescaria Brava – 1

Pomerode – 1

Porto Belo – 4

Rancho Queimado – 2

São Francisco do Sul – 2

São José – 14

São Lourenço do Oeste – 1

São Ludgero – 3

São Pedro de Alcântara – 1

Siderópolis – 2

Sombrio – 1

Tijucas – 1

Timbé do Sul – 1

Tubarão – 16

Urussanga – 2

Outros estados – 6

Outros países – 3

Distribuição dos casos por idade:

10 a 19 anos – 2 (0,6%)

20 a 29 anos – 42 (12,6%)

30 a 39 anos – 79 (23,7%)

40 a 49 anos – 52 (15,6%)

50 a 59 anos – 63 (18,9%)

60 a 69 anos – 63 (18,9%)

70 a 79 anos – 20 (6,0%)

80 a 89 anos – 11 (3,3%)

90 a 99 anos – 1 (0,3%)

100 a 109 anos – 1 (0,3%)