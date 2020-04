As enfermeiras e os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, são o coração do cuidado da saúde.

Esta terça-feira, 7 de abril, marca o Dia Mundial da Saúde; vamos destacar a importância destes trabalhadores, as enfermeiras e os enfermeiros, assim como os auxiliares de enfermagem, são o coração do cuidado da saúde. Seu trabalho é tão importante quanto o dos médicos, contudo, muitas vezes esquecemos que sem o seu trabalho, nada seria possível. Nesse momento em que a Nação enfrenta uma das mais graves crises de saúde pública, a pandemia de coronavírus, na frente de batalha, lutando por todos nós, pela nossa saúde e as famílias brasileiras, estão médicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios, motoristas de ambulância e demais auxiliares.

A enfermagem é de longe uma das profissões mais honradas da humanidade, ela leva o conforto aos doentes, o sossego aos parentes e a facilidade aos outros profissionais da saúde. Já imaginou um hospital funcionando sem um enfermeiro? Seria impossível! Esses seres abençoados estão lá para fazer o melhor que podem para todos, para dar conforto aos parentes. Para dar auxílio aos médicos que precisam salvar vidas. Para dar assistência a todos, por um bem maior.

Eles são esses anjos de profissão que quando o medo, a dor e o frio dos problemas de saúde nos atacam, estão no lugar em que precisamos com a firme disposição para nos aliviar o mal-estar.

O sofrimento é menos sofrimento se você tem ao seu lado uma mão que o acompanha e que lhe dá a possibilidade de diminuir a dor, de tranquilizá-lo diante da incerteza e de administrar o temor.

-Terri Guillemets-

Podemos esquecer seus nomes, mas a verdade é que nunca esqueceremos a forma como nos trataram e como nos fizeram sentir. Como em todos os âmbitos da vida, nos encontraremos com pessoas mais ou menos habilidosas e mais ou menos profissionais.

Contudo, a imensa maioria está onde está porque ama o seu trabalho, ama ajudar e aliviar as dores dos outros. Sua paixão pelo cuidado faz da sua profissão uma arte. Para isso se requer uma grande devoção e uma dura preparação que exige uma dedicação total e profunda.

Dedicar a sua vida a cuidar do outro é algo digno de super-herói, o enfermeiro pode até não usar uma capa, mas é quem protege com todo o seu poder os pacientes e os profissionais da saúde.

As pessoas que se dedicam ao exercício da enfermagem são almas de coração e de cuidado que passam pelas nossas vidas, almas para as quais um minuto é suficiente para deixarem uma marca que se mantém por toda a eternidade em nós.

Eles são profissionais determinados, ativos e dinâmicos que estão sempre na primeira linha de batalha, que consagram sua vida à atenção médica das pessoas que precisam, sejam da condição que forem.

“Uma pessoa que se dedica ao exercício da enfermagem sempre nos dará esperança: é um anjo com um estetoscópio”.

O amor pela vida, o princípio da vocação dos enfermeiros

Amam a vida e, por isso, lutam cada segundo para que a atenção do sistema de saúde seja melhor. Trocam fraldas, fazem acompanhamentos, administram remédios, canalizam emoções e nos acompanham nos momentos mais duros das nossas vidas.

Por isso, justamente por isso, precisamos lhes prestar homenagem dia após dia. Porque sem o seu trabalho, sem seu coração, sem seu afã de ajuda ao próximo e sem a sua motivação através do apoio constante e o conhecimento de cada realidade, nossos sistemas de saúde não se sustentariam.

“A enfermeira é temporalmente a consciência do inconsciente, o amor de vida para o suicida, a perna do amputado, os olhos do cego recente, o meio de locomoção para a criança e uma voz para aqueles demasiadamente fracos para falar”.

-Virgina Henderson-

O cuidado é a essência da enfermagem

Porque se existe uma coisa que estes anjos definem é que uma profissão não é uma simples carreira, mas sim uma forma de vida. Porque a enfermagem é muito mais do que um ofício, é um desempenho profissional no qual convivem o conhecimento, o coração, a força e o humanitarismo.

Por tudo isso hoje falo por eles, por cada um desses enfermeiros e enfermeiras que nos apoiaram e que dia após dia se mantêm firmes na briga para que todos tenhamos ao nosso alcance uma assistência de qualidade.

Porque são feitos de um material diferente, porque têm remédios para tudo, porque levam a emoção nas veias, porque são o coração do cuidado da saúde. Por isso merecem uma grande homenagem de profunda gratidão.

Devemos agradecer por serem nossos anjos protetores!A enfermagem é uma das profissões mais bonitas do mundo e uma das mais antigas também. Presente nos hospitais, nos lares e até mesmo na guerra, sem os enfermeiros a sociedade não seria a mesma. Valorize-os, enviando belas mensagens!



Com informações: A mente é maravilhosa