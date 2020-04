Caminhão carregado de maçã capota no Caminhos da Neve em São Joaquim

O acidente aconteceu na tarde deste sábado(18), por volta das 17h, próximo ao Santo Antão na rodovia Caminhos da Neve. O motorista do caminhão Mercedes perdeu o controle do veículo ao sair de uma curva.

Ao perceber que iria capotar o caminhoneiro pulou para fora do caminhão evitando assim um grave acidente. O caminhão caiu em uma vala as margens da estrada e a carga ficou espalhada no local. O motorista nada sofreu.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência, um guincho foi acionado para a retirada do caminhão do local.