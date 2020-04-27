É hoje, live solidária do grupo Joaquinense Portal da Vaneira

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“Em um momento difícil como o atual, esta ação tem com o objetivo de trazer a diversão ás famílias em quarentena e principalmente arrecadar itens e alimentos para as pessoas que precisam.”
PORTAL DA VANEIRA, AGRADECEM A POPULAÇÃO JOAQUINENSE, EM ESPECIAL A TODO O COMÉRCIO, PELO APOIO DEPOSITADO ATÉ O MOMENTO.
SEGUE A LISTA DOS COLABORADORES QUE JÁ ESTÃO ENGAJADOS NA CAUSA:
-TUCHO’S PIZZA
– SALÃO FIOS COM FORMAS
– DUDA CHIODELLI ESTÉTICA
– FOTO ARGUS
– MARIA EMÍLIA RODRIGUES
– JIMJONES/UNILAGES
– SUPER MULTI
– LA BELLA MANU
– CERVEJARIA SÃO JOAQUIM
– CONTARE CONTABILIDADE
– AUTO ELITE SÃO JOAQUIM
– ORTOBOM SÃO JOAQUIM
– TAROBA MAÇÃS
– JOÃO FIGUEIREDO
– MARILDA BORGES ALIMENTOS
– DÉBORA ONEDA (TANGARÁ-SC)
– LUANA MACHADO (BOM JARDIM DA SERRA-SC)
– DON MARQUES TRICOT
– EDUCANDÁRIO SANTA ISABEL
– DESPACHANTE LELA
– AGRO SUZIN
– AGROPECUÁRIA DEUCHER (BOM RETIRO-SC)
– RODRIGO DE SOUZA CAMPOS
– SPEEDY INFO INTERNET
– SUPERMERCADO ZABOT
OBS.: APÓS O TÉRMINO DA CAMPANHA, APRESENTAREMOS PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AVISO IMPORTANTE:
QUEM PREFERIR PODERÁ REALIZAR SUA DOAÇÃO PELO QR CODE DISPONÍVEL NO INSTAGRAM @PORTALDAVANEIRA
Compartilhem e assistam
Doações nos fones: (49) 999420822
(49) 991454668
(49) 999338448!