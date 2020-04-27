É hoje, live solidária do grupo Joaquinense Portal da Vaneira

Por
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Com o sucesso das lives em meio a quarentena para o combate do novo coronavírus, atos de solidariedade inspiram corrente do bem em meio à pandemia. Cada vez mais artistas estão anunciando shows na web, e o grupo de artistas de São Joaquim Portal da Vaneira, também anuncia sua live beneficente, e nesta noite de segunda-feira, 27 às 20:00h vão realizar através da pagina São Joaquim on Line , uma transmissão totalmente beneficente com intuito de doar, ao vivo!  o grupo que composto por 7 integrantes, vem desenvolvendo ações sociais, através da música.

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“Em um momento difícil como o atual, esta ação tem com o objetivo de trazer a diversão ás famílias em quarentena e principalmente arrecadar  itens e alimentos para as pessoas que precisam.”

Clica aqui na live ás 20 horas

  Compartilhem!
–  Serão Cesta Básica;
–  Roupas para o inverno;
  – Alimentos não perecíveis;
  –  Produtos de higienização.
Qualquer valor doado em dinheiro será convertido em cesta básica para doação. Tudo será divulgado durante a transmissão.
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PORTAL DA VANEIRA, AGRADECEM A POPULAÇÃO JOAQUINENSE, EM ESPECIAL A TODO O COMÉRCIO, PELO APOIO DEPOSITADO ATÉ O MOMENTO.

SEGUE A LISTA DOS COLABORADORES QUE JÁ ESTÃO ENGAJADOS NA CAUSA:
-TUCHO’S PIZZA
– SALÃO FIOS COM FORMAS
– DUDA CHIODELLI ESTÉTICA
– FOTO ARGUS
– MARIA EMÍLIA RODRIGUES
– JIMJONES/UNILAGES
– SUPER MULTI
– LA BELLA MANU
– CERVEJARIA SÃO JOAQUIM
– CONTARE CONTABILIDADE
– AUTO ELITE SÃO JOAQUIM
– ORTOBOM SÃO JOAQUIM
– TAROBA MAÇÃS
– JOÃO FIGUEIREDO
– MARILDA BORGES ALIMENTOS
– DÉBORA ONEDA (TANGARÁ-SC)
– LUANA MACHADO (BOM JARDIM DA SERRA-SC)
– DON MARQUES TRICOT
– EDUCANDÁRIO SANTA ISABEL
– DESPACHANTE LELA
– AGRO SUZIN
– AGROPECUÁRIA DEUCHER (BOM RETIRO-SC)
– RODRIGO DE SOUZA CAMPOS
– SPEEDY INFO INTERNET
– SUPERMERCADO ZABOT

OBS.: APÓS O TÉRMINO DA CAMPANHA, APRESENTAREMOS PRESTAÇÃO DE CONTAS.

AVISO IMPORTANTE:
QUEM PREFERIR PODERÁ REALIZAR SUA DOAÇÃO PELO QR CODE DISPONÍVEL NO INSTAGRAM @PORTALDAVANEIRA

Compartilhem e assistam
Doações nos fones: (49) 999420822
(49) 991454668
(49) 999338448!

 

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