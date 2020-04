Para quem achava que o Turismo era o setor que iria ter o maior impacto durante a Pandemia se surpreendeu neste último final de semana na Serra do Rio do Rastro quando centenas e mais centenas de turistas lotaram o mirante da Serra do Rio do Rastro o ponto de maior visitação na Serra Catarinense.

As imagens do mirante lotado foram divulgadas em diversas redes sociais como as imagens abaixo de Edio Antônio Notícias