Poço artesiano será perfurado no Bairro Santa Paulina em São Joaquim diante da escassez de água

Poço será perfurado no Bairro Santa Paulina ao lado do Pátio de Obras da Prefeitura de São Joaquim. A Cidade será a primeira na Serra Catarinense a receber a perfuração por se tratar do município mais afetado com a estiagem

Os prefeitos da Amures aprovaram em assembleia por videoconferência, na tarde desta quinta-feira (30), que São Joaquim será o primeiro município a receber o kit de perfuração de poços artesianos, devido à gravidade de escassez de água para a população. Os equipamentos foram viabilizados através do Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente – Cisama e devem entrar em operação na próxima semana.

A estiagem castiga São Joaquim há mais de 90 dias e o prefeito Giovani Nunes decretou mais uma medida para evitar o desperdício de água. A multa será de 50 Unidade Fiscal de Referência Municipal – UFRM para quem lavar calçada, carro ou fazer uso não essencial da água. “Estamos com sério problema no bairro mais populoso, o Madre Paulina que será atendido com este poço artesiano”, comentou o prefeito.

A necessidade de perfuração de poços artesianos em toda região é tamanha, que a meta inicial do Cisama era iniciar as perfurações dia 11 e terá de antecipar, sob risco de algumas comunidades ficarem desabastecidas. A equipe técnica para operar os caminhões está praticamente definida e foram necessários investimentos de R$ 80 mil na compra de equipamentos que faltavam no kit, como martelos usados nas perfurações de solo.

Os prefeitos aprovaram que serão perfurados três poços por município para acelerar o atendimento a todos. O caso de São Joaquim é excepcional e será implantado um poço inicialmente. Os equipamentos retornam para Lages, onde serão atendidas as demandas de comunidades do interior.

A previsão do Cisama é implantar de um a três poços artesianos por semana. Uma resolução do Instituto do Meio Ambiente – IMA, permite que os municípios que decretaram situação de emergência possam primeiro perfurar os poços e num prazo de 90 dias, apresentar o licenciamento ambiental. De acordo com o diretor executivo do Cisama, Selênio Sartori, os municípios firmaram um contrato de rateio o que permitirá que cada polo artesiano perfurado, tenha análise de água e potencial de vazão, o que permitirá para dimensionar as bombas de distribuição.

Rodízio para atender a todos

Depois de Lages e São Joaquim, o kit de perfuração de poços artesianos será deslocado para Campo Belo do Sul, Rio Rufino, Urubici, Bom Retiro e os demais municípios. O rodízio obedecerá a critérios de prioridades e segundo o presidente da Amures, prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, a intenção é socorrer a todos.

“Estou com decreto de emergência desde 3 de janeiro, mas se algum município como é o caso de São José do Cerrito estiver em situação mais crítica, cedo minha vez sem problema”, declarou o presidente da Amures. O prefeito de São José do Cerrito, Arno Marian, disse que a situação do município é tão crítica que não pode esperar.

“Várias comunidades estão sem água e nos obrigamos a contratar uma empresa para perfurar poços artesianos. Não tem como esperar. É urgente”, declarou o prefeito. Por ter uma situação mais confortável em relação aos demais municípios, o prefeito de Urupema, abriu mão de usar o kit de perfuração de poços. Mas declarou estar disposto a participar do contrato de rateio para viabilizar o programa a todos os municípios.

Amures contesta informações de leitos do Estado

Os prefeitos da Amures, ainda trataram na assembleia sobre a situação de enfrentamento ao coronavírus. O prefeito de Lages, Antônio Ceron disse que o número de leitos de UTI que a secretaria de Estado aponta existir na região, não confere com o que existe de fato.

Diante do desencontro de informações, o presidente da Amures solicitou um ofício ao governo do Estado apresentando os números e manifestando repúdio pela demora na implantação de novos leitos no Hospital Tereza Ramos. Os prefeitos estão preocupados também, com uma nova configuração regional que o Estado definiu e poderá aumentar a demanda de atendimentos nas unidades de Lages com pacientes do Meio Oeste.

O ofício a ser enviado ao governo do Estado terá assinatura dos presidentes da Amures, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures – CIS-Amures e Cisama. A macrorregião do Meio Oeste e do Planalto Serrano, segundo o Estado é formada por 71 municípios, com aproximadamente 900 mil habitantes.

Para tratamento de coronavírus estão vocacionados oito hospitais com 161 leitos de UTI. Eles possuem 43 novos leitos de UTI ativos. A macrorregião possui 183 casos confirmados e 1 óbito até o momento. E o governo do Estado planeja chegar a 193 leitos de UTI na região, sendo 75 novos leitos habilitados.

