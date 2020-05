Após denúncias Secretário da Saúde deixa o cargo sem explicar sobre o gasto de 33 milhões em respiradores fantasmas

O secretário da Saúde de Santa Catarina, Helton Zeferino, pediu exoneração e deixou a pasta, segundo nota oficial do governo do estado.

De acordo com o poder executivo, ele entregou ao governador Carlos Moisés o pedido de exoneração no final da tarde desta quinta-feira (30).

Ainda segundo a nota do governo do estado, o nome do próximo secretário será anunciado nos próximos dias. Zeferino chegou a participar do pronunciamento com Moisés às 18h desta quinta para atualizar os números do coronavírus em Santa Catarina.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés levou cinco horas para decidir comprar, receber uma proposta e bater o martelo sobre a aquisição de 200 respiradores pelo preço de R$ 33 milhões em um local onde funciona uma casa de massagem. Os respiradores foram pagos “adiantados” e não foram recebidos até hoje. Deputados aprovam pedido de afastamento do Secretário da Saúde de SC e ele ainda responderá ao Ministério Público e sobre as denúncias.

