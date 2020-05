Clube do Livro: “Dia das mamães”

Para você: Mamãe

“O que é ser mãe? Quando você se torna mãe?

Eis aí algumas perguntas que atravessam o tempo e sempre ficam sem resposta.

Você pode responder de bate pronto:

“Ser mãe é padecer no paraíso”

“Ser mãe é passar noites em claro cuidando do filho doente”

“Mãe se sente mãe desde que descobre que está grávida”

“Mãe é quem cria”

…

Acho que a pior descrição é essa: “mãe é quem cria”.

Mãe não é quem cria! Mãe é quem ama! Não importa se teve a oportunidade de criar, não importa se é filho do coração e do ventre ou só do coração, não interessa se foi de cesárea ou parto normal. O que importa ter amor. Isso é ser mãe.

É amar incondicionalmente, é amar mais que o peito suporta, é amar mesmo quando não se está presente, é amar mais que desejar a própria felicidade. É trocar o próprio bem estar pela felicidade do pequeno que carrega no coração. Porque não é preciso carregar nos braços, não é preciso sequer ver o rosto, ter uma foto, ensinar a ler, andar de bicicleta… É preciso simplesmente amar o milagre que é o seu filho.

É amar eternamente e na eternidade.”

Cici Marinho

Feliz dia das Mães, para você que ama incondicional e eternamente.

Texto publicado originalmente no Instagram na reunião de poemas sob a #RespiraComACici.

