Sem poder abraçar as mães profissionais da saúde que atuam no combate ao Coronavírus fazem homenagem

Enfrentando diariamente o coronavírus de perto, profissionais da Saúde realizaram uma homenagem às mães, em Goiânia. Os cuidados recomendados para evitar o contágio, um grupo cantou “Como é grande o meu amor por você” segurando plaquinhas com os nomes das respectivas homenageadas (assista acima).

A proposta do grupo foi fazer um gesto por todas as mães que não poderão receber um abraço ou carinho dos filhos no próximo domingo (10). Algumas por estarem longe, outras porque estão trabalhando no combate à pandemia ou têm filhos nesta área.

Ao final da apresentação, o grupo deixa um recado importante: “Se possível, fique em casa”.

A apresentação ocorreu na sexta-feira (8) e foi feita pelo grupo que integra a “Cantoria pela Saúde” – uma iniciativa que procura melhorar a autoestima dos participantes por meio da música.

A ideia surgiu do Projeto Psicossocial de Saúde Mental na Pandemia Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

Os profissionais se reúnem sempre para fechar uma semana de trabalho com uma canção. Segundo os organizadores, a iniciativa começou devagar, reunindo algumas pessoas e foi crescendo aos poucos. Cerca de 50 pessoas participaram do último encontro.

Foto: Reprodução/TV Anhanguera

G1