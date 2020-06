Clube do Livro: “Dica do Dia” 02/06/2020

“Ah!! Terça-feira não corre tanto, eu quero ler um pouquinho hoje.”

Que tal esse romance pra aquecer o coração nesse início de semana?!

DICA DO DIA

Violet

Giuliana Sperandio

Ano publicação: 2018

Editora: The Books

Gênero: Romance e Drama

Disponível em e-book na Amazon e físico no Site da Editora

SINOPSE

Ela só queria fugir do seu passado e recomeçar uma nova vida. Os ventos do destino a levaram para o coração de uma cidadezinha pitoresca chamada Holambra, onde a esperança tem cheiro de flores. Ele é um viúvo que perdeu o seu grande amor, vivia apenas por sua filha e tinha perdido a fé em recomeços.

Duas histórias, que se encontram, dois corações marcados por dores. Seriam eles capazes de enxergar os planos do destino para suas vidas?

O perdão é a chave, a esperança a porta. Será que eles estariam prontos para atravessá-la juntos?

SOBRE A AUTORA

Nascida em 1986, a Carioca Giuliana Sperandio mora em Santa Catarina. Esposa e mãe dedicada é também leitora voraz. A sua estréia como escritora foi em 2015 com a publicação de contos na “Amazon” e no “Wattpad”. Participou de várias antologias, inclusive como organizadora. Violet foi o seu primeiro romance solo publicado.

É autora do duo de terror em parceria com Crys Magalhães “Fear of the Darkness” com o seu livro “A boneca Maldita” que também possuí sua versão e-book independente na Amazon.

IG autora: @escritora_giulianasperandio