Bom Jardim da Serra confirma primeiro caso de COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim da Serra emitiu nesta terça-feira (02) um comunicado confirmando o primeiro caso de COVID-19 no município. A vítima contraiu a doença quando teve contato com um infectado de outra cidade.

Não foi divulgado a identidade pessoa contaminada e nem os locais em que ela passou recentemente ou quem teve contato com ela. A vítima está com sintomas leves da doença e segue em isolamento com seus familiares sendo monitorados pelas autoridades.

Diante do primeiro caso confirmado a Secretaria de Saúde pede que as pessoas redobrem os cuidados para se prevenir, e qualquer sintoma devem comunicar imediatamente as autoridades pelos telefones 49 32320195, (unidade de Saúde) ou 49 3232 0277 (hospital).

Veja abaixo o comunicado: